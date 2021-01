Russia-Usa: senatore Kosachev, Stati Uniti hanno perso il diritto di tracciare la rotta della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il narcisismo di Donald Trump e le sfumature poco chiare nel conteggio dei voti sono i motivi che hanno portato i cittadini statunitensi in piazza. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione del Consiglio federale della Russia per gli affari internazionali Konstantin Kosachev, secondo il quale gli Stati Uniti non possono più imporre a nessuno una rotta verso la democrazia, avendone perso il diritto. "La festa della democrazia è finita", ha scritto Kosachev sulla sua pagina Facebook. A suo parere, gli eventi a Washington hanno "diversi strati di ragioni che portano le persone in strada". "In superficie il narcisismo, l'eccentricità e l'avventurismo di Trump, che agisce da intransigente, in piedi sul ponte di una nave che affonda. Più a fondo, gli andamenti altalenanti poco chiari nel conteggio dei voti, il 3 novembre e ora in Georgia", ha dichiarato il senatore. (segue) (Rum)