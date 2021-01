Russia-Usa: senatore Kosachev, Stati Uniti hanno perso il diritto di tracciare la rotta della democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosachev ritiene inoltre che questa volta la parte perdente abbia motivi più che sufficienti per accusare i vincitori di falsificazioni. "La democrazia statunitense sta palesemente zoppicando su entrambi i piedi", ha osservato. "E nel profondo, piattaforme politiche sempre più impersonali di Democratici e Repubblicani, progettate per tutti e per chiunque, che conducono, secondo le leggi della matematica e dei vasi comunicanti, a un'uguaglianza approssimativa dei sostenitori di entrambi. Gli Stati Uniti sono divisi in due e le metà, uguali per forza, sfideranno sempre qualsiasi risultato di voto non a loro favore", ha dichiarato il senatore della Federazione Russa. (Rum)