Giornata Tricolore: Casellati, nella bandiera lo spirito di unità che deve ispirarci nella ricostruzione

- “Il Tricolore è la più importante immagine dell’Italia nel mondo perché incarna i valori che hanno caratterizzato la nostra storia: coraggio, solidarietà, fratellanza e sacrificio. Quegli ideali che hanno reso l’Italia libera e democratica. La nostra bandiera ci richiama a quello spirito di unità nazionale che deve ispirarci nella ricostruzione del nostro Paese, in questa drammatica emergenza. Viva il Tricolore, Viva l’Italia”. Lo ha dichiarato il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della Festa del Tricolore. (Com)