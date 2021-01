Imprese: Germania, alleanza tra Bayer e Curevac per la produzione del vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania, il gruppo farmaceutico Bayer ha stretto un'alleanza con l'azienda concorrente Curevac per la produzione e la vendita del vaccino contro il coronavirus allo studio di quest'ultima impresa, il CvnCov. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, la speranza è ottenere “più vaccino in maniera più rapida”. In particolare, Bayer ha comunicato che sosterrà “l'ulteriore sviluppo e fornitura” del vaccino di Curevac, nonché le attività dell'azienda “in paesi selezionati”. Nell'alleanza con Bayer, Curevac deterrà l'autorizzazione all'immissione in commercio per il vaccino. Bayer sosterrà l'azienda nelle attività all'interno dell'Ue e in altri mercati. Il gruppo potrebbe rilevare l'autorizzazione all'immissione in commercio in altri mercati al di fuori dell'Europa. Lo scopo del partenariato tra Curevac e Bayer è portare il CvnCov sul mercato “il più rapidamente e ampiamente possibile”. Per “Ard”, questa “alleanza nazionale per la vaccinazione” potrebbe “migliorare la campagna di somministrazione dei vaccini” contro il Covid-19 in corso in Germania e contribuire a vaccinare “tutti coloro che lo desiderano entro l'estate”. (Geb)