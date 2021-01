Libia: proteste dei lavoratori del terminal di Harraga minacciano produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione nel terminal petrolifero di Harraga, nella città di Tobruk, nell'est della Libia, è stata interrotta a seguito di una serie di proteste inscenate dal personale delle Guardie petrolifere per una vertenza relativa ai loro stipendi che non verrebbero pagati dal settembre 2019. Lo riferisce l’emittente panaraba “al Arabiya”. In base a quanto riportano fonti locali, le Guardie petrolifere hanno minacciato di chiudere tutto l'impianto nel caso in cui non dovessero essere esaudite le loro richieste. Gli addetti della Guardia petrolifera del terminal di Harraga hanno fermato l'esportazione di 120 mila barili di petrolio impedendo ad una petroliera di caricare il greggio. (Lib)