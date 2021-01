Libia: inviato Onu Williams, incontro dialogo a Ginevra la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale ad interim del Segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, ha tenuto la seconda riunione in videoconferenza del Comitato consultivo del Foro per il dialogo politico libico, in cui sono state esaminate e discusse dai membri del comitato una serie di proposte sul meccanismo di selezione e sulle procedure di nomina dell'autorità esecutiva. Secondo la dichiarazione della missione Onu in Libia, la Williams ha espresso il suo apprezzamento per l'atmosfera molto positiva e partecipativa che ha prevalso nelle discussioni, e ha ribadito l'urgente necessità di uscire dall'attuale blocco e accelerare il processo di unificazione dell'autorità esecutiva. Secondo la dichiarazione, i partecipanti hanno convenuto di continuare il dialogo nei prossimi giorni e di tenere incontri faccia a faccia a Ginevra la prossima settimana. (Lit)