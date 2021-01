Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Roma e nel Lazio:VARIE- Manifestazione dei maggiori sindacati della scuola indetta dal Coordinamento dei presidenti dei consigli di istituto del Lazio per rivendicare condizioni di maggior sicurezza nelle scuole, in relazione alla pandemia in corso, nonché una nuova attenzione e importanti investimenti nel nostro sistema di istruzione. Piazza Montecitorio, Roma (ore 10)- La Comunità di Sant’Egidio, grazie al contributo del Cra Acea, distribuirà 200 pacchi con generi alimentari a senza dimora e famiglie in difficoltà. Mensa di via Dandolo, 10, Roma (ore 16:30)(Rer)