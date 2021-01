Roma: incidente a Montorio Romano, auto sbanda e si schianta contro un muro, morti 2 ventenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grave incidente nella arda serata di ieri a Montorio Romano in provincia della Capitale. Due giovani di 25 e 23 anni hanno perso la vita. I due ragazzi stavano percorrendo a bordo di una Peugeot 206 via Roma in direzione di Nerola, in un tratto al di fuori del centro abitato. Per cause ancora da accertare il 25enne, alla guida della vettura, ha perso il controllo e invaso la corsia opposta: l'auto si è schiantata contro il muro perimetrale del cimitero di zona. Il 23enne, originario e residente a Nerola, è morto sul colpo; il 25enne, di origine albanese e residente a Montorio Romano, è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Andrea dove poco dopo è deceduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Nerola, i vigili del fuoco, il personale del 118. Le salme dei due giovani sono a disposizione dell'autorità giudiziaria.(Rer)