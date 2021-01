Usa: Evo Morales, "autogolpe" di Trump come fatto in Bolivia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo statunitense di Donald Trump ha messo in pratica un "autogolpe" per mantenersi al potere. Lo ha scritto l'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, commentando su Twitter l'assalto compiuto nella serata di mercoledì nel Congresso Usa. "Così come ha fatto in Bolivia", Trump "promuove la violenza razzista e fascista e non è interessato alla democrazia", ha aggiunto l'ex capo dello stato esprimendo "solidarietà al popolo statunitense". Il leader "cocalero" ha sempre individuato nell'amministrazione Trump la regia delle sommosse che hanno portato alle sue dimissioni e al conseguente esilio, con l'ascesa del governo ad interim di Jeanine Anez. (Brb)