Francia-Armenia: colloquio tra Macron e Pashinyan, confermato sostegno di Parigi per aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto ieri, 6 gennaio, un colloquio con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan. Lo ha reso noto l'Eliseo, spiegando che Macron ha espresso i suoi auguri al popolo armeno in occasione del Natale ortodosso e ha confermato il sostegno della Francia nella fornitura di aiuti umanitari. "Il presidente della Repubblica ha espresso la sua determinazione nell'operare affinché si lanci un processo politico equilibrato per trovare una soluzione politica duratura dopo il cessate il fuoco del 9 novembre", ha spiegato la presidenza di Parigi in una nota. "In questo contesto, il presidente della Repubblica si è impegnato a sostenere gli sforzi in corso per permettere la liberazione di tutti i prigionieri e accompagnare lo sviluppo economico dell'Armenia", afferma l'Eliseo.(Frp)