Usa: Venezuela "preoccupato" per violenze, paese soffre quanto provocato altrove con politiche aggressione

- Il Venezuela ha espresso "preoccupazione" per i fatti di violenza occorsi nella serata di mercoledì al Congresso degli Stati Uniti, tornando a denunciare Washington di aver istigato al disordine in altri paesi del continente. In una nota diffusa dal ministero degli Esteri, il governo del presidente Nicolas Maduro "condanna la polarizzazione e la spirale di violenza che riflette la profonda crisi che attraversa il sistema politico e sociale degli Stati Uniti". "Con questo deplorevole episodio, gli Usa soffrono quanto hanno provocato in altri paesi con le loro politiche di aggressione", prosegue la nota ribadendo l'auspicio per l'avvio di un nuovo "cammino verso la stabilità e la giustizia sociale".(Brb)