Usa: il Congresso riprende i lavori di certificazione delle elezioni presidenziali

- Il Congresso federale degli Stati Uniti ha ripreso i lavori di certificazione del voto del Collegio elettorale in favore del presidente eletto Joe Biden, dopo il caos originato ieri dall'irruzione di numerosi manifestanti pro-Trump a Capitol Hill. La procedura di certificazione delle elezioni presidenziali da parte del Senato era stata bruscamente interrotta alle ore 14 di ieri, a causa delle manifestazioni che avevano seguito un comizio del presidente Donald Trump a Washington durante il quale il presidente uscente era tornato a definire illegittimo il voto del 3 novembre scorso, macchiato a suo dire da gravi brogli ai suoi danni. Dopo la ripresa dei lavori. Nella serata di ieri, il Senato ha respinto con un voto bipartisan una mozione del Senato dell'Arizona, che chiedeva di non certificare la vittoria elettorale di Biden in quello Stato. Al momento dell'irruzione dei manifestanti nella sede del Congresso, i senatori erano impegnati a discutere proprio tale mozione, posta all'attenzione del Senato dai due senatori repubblicani dell'Arizona, Paul Gosar e Ted Cruz. (Nys)