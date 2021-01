Usa: caos a Washington, 4 morti e 52 arresti dopo l'assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di quattro morti e almeno 52 arresti, il bilancio dell'irruzione di centinaia di manifestanti pro-Trump nella sede del Congresso federale Usa ieri, 6 gennaio, durante i lavori del Senato per la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali. A fornire il bilancio delle violenze a Capitol Hill è stato il capo del dipartimento di Polizia metropolitana di Washington, Robert Contee. Quest'ultimo ha definito "vergognose" le violenze di ieri, durante una conferenza stampa a fianco della sindaca democratica di Washington, Muriel Bowser. L'irruzione di manifestanti pro-Trump a Capitol Hill, nel pomeriggio di ieri, ha causato l'evacuazione di entrambe le Camere del Congresso. Una donna è stata uccisa da agenti di polizia durante l'irruzione dei manifestanti al Congresso; altre tre persone - una donna edue uomini - sono deceduti per non meglio precisate "emergenze mediche separate" nel corso della violenta manifestazione. Durante le proteste sono rimasti feriti anche 14 agenti di polizia. (Nys)