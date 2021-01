Usa: Facebook e Twitter sospendono gli account di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel video già rimosso da Twitter e Facebook, Trump esortava i suoi sostenitori a "tornare a casa. Abbiamo bisogno di pace. Abbiamo bisogno di legge e ordine, e di rispetto per il nostro grande popolo nella legge e nell'ordine". Nel video, Trump affermava di "comprendere il dolore" dei suoi sostenitori: L'elezione ci è stata rubata. E' stata una vittoria schiacciante, lo sanno tutti, specialmente i nostri avversari politici". Un portavoce di Facebook ha però caratterizzato il video come un caso di "incitamento all'odio" contrario alle linee guida che regolano la pubblicazione dei contenuti su quella piattaforma. Guy Rosen, vicepresidente per l'integrità di Facebook, ha dichiarato tramite una nota che "questa è una situazione di emergenza, e stiamo assumendo le appropriate misure emergenziali. Abbiamo rimosso (il video di Trump) perché riteniamo che a conti fatti contribuisca ad aumentare, anziché placare il rischio di violenza". (Nys)