Giappone: coronavirus, boom di contagi a Tokyo

- L'area metropolitana di Tokyo è in piena emergenza, dopo l'ultimo bilancio giornaliero dei contagi da coronavirus, che ha superato per la prima volta la soglia di 2mila positivi al virus. La capita le del Giappone aveva già registrato il record assoluto di contagi giornalieri ieri, 6 gennaio, individuando 1.591 soggetti positivi nell'arco di 24 ore. Il governo del primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, emetterà oggi una nuova dichiarazione di emergenza sanitaria della durata di almeno un mese. Il provvedimento emergenziale prevederà per Tokyo e per le prefetture circostanti una sorta di coprifuoco su base volontaria dalle ore 20.00 e la chiusura anticipata di ristoranti e bar, mentre rimarranno aperte le scuole. Il governo si è attivato in risposta al sensibile aumento dei contagi a Tokyo, e in risposta ad una richiesta esplicita della governatrice di Tokyo, Yuriko Koike. Lo stato di emergenza riguarderà Tokyo e le prefetture limitrofe di Kanagawa, Saitama e Chiba. Il governo giapponese, allora guidato dal premier Shinzo Abe, era già rcorso alla proclamazione dello stato di emergenza dal 7 aprile alla fine di maggio dello scorso anno. (segue) (Git)