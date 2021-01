Usa: gli ex presidenti Obama, Bush, Clinton e Carter condannato l'assato a Capitol Hill

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex presidenti degli Stati Uniti Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton e Jimmy Carter hanno condannato ieri, 6 gennaio, l'irruzione di sostenitori del presidente Donald Trump nella sede del Congresso, e le obiezioni alla legittimità delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Bush ha definito il caos di ieri "una visione disgustosa e straziante. Le elezioni vengono contestate in questo modo in una repubblica delle banane, non nella nostra repubblica democratica". Obama ha dichiarato che le proteste di ieri verranno ricordate come "un momento di grande disonore e vergogna" per gli Stati Uniti; Obama ha puntato l'indice contro il Partito repubblicano e i "media di destra", che ha accusato di aver alimentato teorie infondate in merito alle presunte frodi elettorali. Clinton ha dichiarato che l'irruzione di manifestanti a Capitol Hill è il risultati di una "politica velenosa" e della "proliferazione della disinformazione", ma ha anche esortato il paese a "voltare pagina e andare avanti assieme, onorare la nostra Costituzione, e ribadire il nostro sostegno ad un governo del popolo, dal popolo e per il popolo". Carter, tramite un comunicato del Carter Center, ha descritto gli eventi di ieri come "una tragedia nazionale", ed ha esortato i cittadini Usa a ritrovare l'unità. (Nys)