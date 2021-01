Malesia: tensioni nella maggioranza, governo non esclude elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, affronta ancora una volta lo spettro di elezioni anticipate, mentre tornano ad aumentare le pressioni interne alla eterogenea coalizione parlamentare che sostiene il suo governo. L'Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno), principale partito conservatore del Paese, che ha governato quasi ininterrottamente dal 1955, sembra intenzionata a rivedere l'appoggio concesso al premier lo scorso anno, nel pieno delle tensioni politiche che hanno portato all'estromissione dell'ex premier Mahathir Mohamad. Secondo la stampa locale, diversi membri dell'Umno stanno sollecitato il segretario del partito, Ahmad Zahid Hamidi, a presentarsi alle prossime elezioni autonomamente, dissociandosi dall'Alleanza nazionale attualmente al governo e dal Partito indigeno unito malese (Parti Pribumi Bersatu Malesia), fondato da Muhyiddin assieme a Mahathir, e da cui quest'ultimo è stato espulso. Secondo fonti di governo citate dal quotidiano "Nikkei", il primo ministro è già impegnato in intensi negoziati con i partner della coalizione di governo in merito alla distribuzione dei seggi e alla strategia elettorale, nell'eventualità sempre più concreta di un voto anticipato. Nel caso di elezioni, Muhyiddin sembra deciso ad appoggiarsi a formazioni islamiste come il Partito islamico della Malesia, e alle formazioni politiche del Borneo. Tra i nodi irrisolti dei negoziati, però, ci sarebbe proprio l'assegnazione del ruolo di capo del governo. (Fim)