Corea del Sud: coronavirus, governo allenta restrizioni in risposta a calo contagi

- Il governo della Corea del Sud ha rivisto le linee guida per il distanziamento sociale inasprite pochi giorni fa, alla luce del calo dei novi contagiati sotto la soglia di 800 casi per tre giorni consecutivi. Il primo ministro Chung Sye-kyun ha dichiarato durante un consiglio dei ministri oggi, 7 gennaio, che il governo intende rispondere tempestivamente alle difficoltà delle piccole imprese danneggiate dalle misure di distanziamento sociale, tramite nuove misure ad hoc che verranno annunciate nei prossimi giorni. "In un contesto di frustrazione, la persone hanno posto quesiti in merito agli standard per il controllo del virus, abbiamo riscontrato movimenti contrari (alle restrizioni) da parte di alcuni settori. La minaccia della terza ondata virale si sta protraendo a causa di effetti stagionali e dell'affaticamento sociale. Il governo si impegna a far meglio", ha dichiarato il primo ministro. Negli ultimi giorni diverse organizzazioni settoriali hanno intrapreso manifestazioni e azioni collettive in segno di protesta contro restrizioni alle loro attività e per gli aiuti a loro dire insufficienti da parte dello Stato. (segue) (Git)