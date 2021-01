Corea del Nord: Congresso Partito, Kim si impegna a rafforzare l'apparato militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si è impegnato a rafforzare ulteriormente il Paese sul piano militare, durante l'ottavo Congresso del Partito del lavoro nordcoreano, che ha aperto i battenti in sordina ieri, 6 gennaio. Lo riferiscono oggi i media di Stato della Corea del Nord, evidenziando lo stallo nei negoziati sul nucleare con gli Stati Uniti. Kim ha evitato toni provocatori o riferimenti ad armi nucleari o al deterrente balistico del Paese: una cautela che gli esperti attribuiscono all'intenzione di Kim di evitare un ulteriore aumento delle tensioni, anche in considerazione del clima di incertezza legato alla difficile transizione presidenziale in atto negli Stati Uniti. (segue) (Git)