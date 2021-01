Corea del Nord: Congresso Partito, Kim si impegna a rafforzare l'apparato militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo intervento alla seconda sessione giornaliera del Congresso, Kim ha "ribadito la propria decisione a tutelare la sicurezza del paese e del popolo, e a garantire un ambiente pacifico per la costruzione socialista, tramite l'elevazione delle capacità di difesa dello Stato ad un livello molto più alto", secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". I precedenti congressi di Partito del Lavoro, risalenti a ottobre 1980 e a maggio 2016, erano stati preceduti da annunci ufficiali rispettivamente 20 e 10 giorni prima dell'inizio ddegli eventi. Negli ultimi giorni, invece, i media di Stato nordcoreani di sono limitati ad enfatizzare l'importanza della leadership di partito. Il quotidiano ufficiale "Rodong Sinmun" ha scritto in un editoriale lo scorso 5 dicembre che "non esiste potere al mondo in grado di bloccare la Choson Socialista (Corea del Nord) dall'incedere sotto la guida del Partito". In un secondo articolo, il quotidiano afferma che il popolo costituisce "le radici e la linfa del Partito", e che quest'ultimo ha sempre servito il popolo. (Git)