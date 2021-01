Indonesia: coronavirus, governo inasprisce restrizioni a Giava

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Indonesia ha decretato un inasprimento delle misure di distanziamento sociale nell'Isola di Giava - la più popolosa del Paese a partire dal prossimo lunedì, 11 gennaio, e per un periodo di almeno due settimane, per sostenere il sistema ospedaliero in un contesto di aumento dei contagi da coronavirus nel Paese. Lo ha annunciato il ministro capo per l'Economia, Airlangga Hartarto, precisando che le nuove misure includeranno modifiche agli orari di apertura dei centri commerciali, e una limitazione degli ingressi consentiti nei ristoranti e nei luoghi di culto. Oltre a diverse aree dell'Isola di Giava, il provvedimento si estenderà anche all'isola turistica di Bali. (segue) (Fim)