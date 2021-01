Hong Kong: l'attivista Joshua Wong arrestato ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista per la democrazia di Hong Kong Joshua Wong è stato arrestato oggi dalla polizia ai sensi della nuova legge sulla sicurezza nazionale. Lo riferisce la stampa internazionale, che cita una fonte della polizia della ex colonia britannica. Wong, che attualmente sta scontando una pena di 13 mesi e mezzo per il suo ruolo nell'organizzazione di proteste per la democrazia dello scorso anno, ha ricevuto notifica dell'arresto all'interno della prigione di Shek Pik, per una nuova accusa di sovversione. Wong, 24 anni, è stato processato e incarcerato il mese scorso insieme ad altri attivisti Agnes Chow, 23 anni, e Ivan Lam, 26 anni, per una manifestazione fuori dal quartier generale della polizia. I tre si sono dichiarati colpevoli di varie accuse, tra cui l'incitamento a un'assemblea illegale. Chow è stata condannata a dieci mesi di carcere e Lam a sette.(Cip)