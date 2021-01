Germania: Csu, indennità extra per agenti polizia impiegati in operazioni impegnative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia federale (Bpol) impiegati in operazioni “particolarmente impegnative” devono ricevere “un'indennità extra in aggiunta allo stipendio”. È quanto proposto da Alexander Dobrindt, deputato dell'Unione cristiano-sociale (Csu) al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, Dobrindt ha aggiunto che, per la Csu, l'indennità assegnata agli agenti con mansioni amministrative per svolgere compiti operativi deve poter essere conteggiata ai fini della pensione. Secondo l'esponente della Csu, si deve, infatti, “tenere conto dell'elevato carico” che grava sulle forze dell'ordine “in azione”. (Geb)