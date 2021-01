Usa-Cina: amministrazione Trump valuta aggiunta società cinesi Alibaba e Tencent a lista nera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Donald Trump sta valutando di aggiungere i giganti tecnologici cinesi Alibaba e Tencent a una lista nera di aziende presumibilmente possedute o controllate dall'Esercito cinese. Lo riporta la stampa internazionale che cita come fonti, senza farne i nomi, due persone informate della questione. Secondo quanto riferito dalle fonti, i funzionari del dipartimento della Difesa, che sovrintendono alle designazioni, non hanno ancora ultimato i piani per aggiungere le società e stanno anche discutendo l'aggiunta di altre aziende cinesi. Se aggiunti alla lista, Alibaba e Tencent sarebbero soggetti a un ordine esecutivo, firmato dal presidente Usa Trump a novembre, che vieta agli investitori statunitensi di acquistare azioni delle società inserite nella lista nera a partire da novembre 2021. (segue) (Nys)