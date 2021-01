Usa-Cina: amministrazione Trump valuta aggiunta società cinesi Alibaba e Tencent a lista nera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni di Alibaba Group Holding sono scese del cinque per cento negli scambi mattutini alla borsa di Hong Kong mentre le azioni di Tencent Holdings sono scese del tre per cento. Ieri, 6 gennaio, i titoli azionari quotati negli Stati Uniti di Alibaba hanno chiuso in ribasso di poco più del cinque per cento in riferimento alla notizia. Martedì 5 gennaio, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta le transazioni con le proprietà di otto applicazioni software cinesi, tra cui l'app di pagamento mobile Alipay di Ant Group e QQ Wallet e WeChat Pay di Tencent Holdings. Ma alcuni investitori hanno espresso scetticismo sul fatto che Tencent e Alibaba possano essere soggetti a restrizioni degli Stati Uniti a lungo termine. "Si tratta di società private possedute prevalentemente da investitori statunitensi e globali", ha affermato Brendan Ahern, capo dell'Ufficio investimenti di Krane Funds Advisors. (Nys)