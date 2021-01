Zona gialla rafforzata: regole e divieti in vigore fino al 15 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia in fascia gialla rafforzata a partire da oggi e fino al 15 gennaio con l'esclusione del weekend 9-10 gennaio in cui il Paese sarà arancione. La fascia gialla rafforzata prevede il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta "zona arancione" (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.Sono aperti bar e ristoranti fino alle ore 18, è sempre consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza limiti di orario. Il testo varato dal Cdm conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta "zona rossa", la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.Attesa per il report settimanale dell'Iss di domani, 8 gennaio, che potrebbe inasprire e quindi cambiare i parametri legati alla definizione delle fasce di appartenenza delle Regioni. Intanto, in un post su Facebook, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che "la nuova versione del Piano nazionale di Rilancio e resilienza punterà con ancora maggior decisione sugli investimenti, soprattutto quelli ad alto impatto sulla crescita, sulla trasformazione dei settori e sulle filiere innovative. Maggiori risorse - ha aggiunto - saranno destinate, in particolare, alla salute, ai giovani, al terzo settore, agli asili nido e alle persone con disabilità". "Per mirare al superiore interesse dei cittadini dovremo condurre il confronto e selezionare le proposte finali in base alla loro intrinseca bontà, alla coerenza di sistema, e alla sostenibilità sociale e ambientale", ha detto il premier.(Rin)