Vaccino Moderna in Italia, oggi l'esame della Commissione scientifica dell'Aifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriveranno da lunedì prossimo in Italia le prime dosi del vaccino Moderna. A fine mese poi saranno intensificati gli arrivi con l'obiettivo, a quanto si apprende, di far giungere nel nostro Paese un milione e 300 mila dosi nei prossimi tre mesi. Il vaccino anti-Covid dell'azienda Moderna ha infatti dimostrato un'efficacia del 94,1 per cento, ottenendo ieri l'autorizzazione dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) all'immissione in commercio condizionata. Si tratta del secondo vaccino che Ema raccomanda per l'autorizzazione dopo quello di Pfizer-BioNTech. Oggi la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa si riunirà per esaminare il dossier sull'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia e per definire le modalità di utilizzo nel Sistema sanitario nazionale.Con l'arrivo delle dosi di Moderna si avvierà il meccanismo di distribuzione nazionale del vaccino, che vede in primo piano il ministero della Difesa, con lo stoccaggio delle dosi di Moderna nell'hub nazionale di Pratica di Mare. I vaccini saranno poi da lì distribuiti, a cura delle Forze Armate, con differenti mezzi militari, ai numerosi punti di somministrazione che il piano ha previsto su tutto il territorio nazionale. La Difesa era già stata coinvolta solo per la distribuzione delle 9.750 dosi Pfizer in Italia in occasione del V-Day. In Europa, invece, saranno 80 mila le dosi inizia del vaccino anti-Covid della compagnia statunitense Moderna distribuite in Europa con 10 milioni di dosi nel primo trimestre del 2021, 35 milioni nel secondo e altre 35 milioni nel terzo.Per quanto concerne la situazione epidemiologica in Italia, l'ultimo bollettino del ministero della Salute segnala 20.331 nuovi casi di Covid-19 per un totale di 2.201.945 dall’inizio dell’epidemia. Sono stati, invece, 548 i decessi in calo rispetto al giorno precedente quando erano stati 649. 178.596 i tamponi processati, con il rapporto test-positivi stabile all’11,3 per cento. A livello territoriale le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Veneto (3.638), la Lombardia (2.952), il Lazio (2.007) e la Sicilia (1.692). (Rin)