Auto: Germania, triplicati i veicoli elettrici di nuova immatricolazione, sono 194 mila

- Il numero di auto elettriche di nuova immatricolazione in Germania è triplicato nel 2020, per un totale di 194 mila. È quanto reso noto dall'Ufficio federale per il trasporto automobilistico (Kba). Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, l'incremento è stato favorito dai finanziamenti del governo federale per l'acquisto di e-auto e da una maggiore varietà di modelli in commercio. Nello scorso anno, le nuove immatricolazioni di veicoli ibridi plug-in in Germania sono state 395 mila, in aumento di circa il 25 per cento rispetto al 2019. (Geb)