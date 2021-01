Usa: Senato, per Schumer maggioranza Democratica sarà "un bene per i cittadini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo dei Democratici al Senato federale Usa, Chuck Schumer, ha espresso entusiasmo per la vittoria del suo partito ai ballottaggi in Georgia, che hanno ribaltato gli equilibri al Senato. "Oggi è un giorno nuovo. Per la prima volta da sei anni, i Democratici opereranno una maggioranza al Senato degli Stati Uniti, e sarà un bene per il popolo americano", recita una nota diffusa da Schumer. Nella nota, che precede le proteste dei manifestanti pro-Trump a Capitol Hill, Schumer afferma che "l'America affronta una delle crisi più gravi della sua storia, e la Maggioranza democratica del Senato è pronta a farsi motore del cambiamento che gli americani ci hanno chiesto, e di cui hanno bisogno", prosegue la nota. "Per troppo tempo, l'aiuto necessario è stato tenuto in ostaggio o diluito dal Senato a guida repubblicana e dal presidente Trump. Questo cambierà con un Senato democratico, una Camera democratica e un presidente democratico". Schumer ha ringraziato anche Stacey Abrams, leader dei Democratici in Georgia, e le "donne afroamericane" che hanno guidato la campagna elettorale e le raccolte di fondi prima del ballottaggio. (segue) (Nys)