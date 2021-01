Usa: Senato, per Schumer maggioranza Democratica sarà "un bene per i cittadini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico avrà la maggioranza nel futuro Senato degli Stati Uniti: anche Jon Ossoff, dopo Raphael Warnock, ha vinto il ballottaggio in Georgia. Il 33enne ex documentarista si è imposto sul senatore Kevin Perdue raccogliendo il 50,28 per cento dei voti contro il 49,72 per cento del suo avversario. Nella mattinata di ieri, 6 dicembre, era già stata annunciata la vittoria dell'altro esponente democratico in corsa, il reverendo Warnock, che ha raccolto il 50,7 per cento dei consensi sconfiggendo la senatrice Kelly Loeffler. (Nys)