Usa: Facebook e Twitter sospendono gli account di Trump

- Facebook e Twitter hanno rimosso un videomessaggio pubblicato dal presidente Donald Trump su quelle piattaforme, ed hanno bloccato per la prima volta in assoluto gli account del presidente. La rimozione dei contenuti segue l'irruzione al Congresso federale di sostenitori del presidente, che come Trump contestano l'esito delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Nel video rimosso da Facebook e Twitter, Trump esortava i suoi sostenitori ad abbandonare Capitol Hill e a manifestare pacificamente, e ribadiva il suo sostegno alle forze dell'ordine. Trump ribadiva però anche la sua convinzione che le elezioni del 3 novembre scorso, vinte dal suo avversario Joe Biden, siano state macchiate da frodi e irregolarità. Una nota di Twitter afferma che "A seguito della situazione violenta e senza precedenti a Washington D.C., abbiamo richiesto la rimozione di tre tweet di @realDonaldTrump (l'account Twitter del presidente Trump) pubblicati nella mattinata di oggi, per ripetute e gravi violazioni delle nostre politiche di Integrità civile". Come confermato da Twitter, l'account di Trump rimarrà bloccato per 12 ore, e non verrà comunque sbloccato a meno che Trump stesso rimuova i tre messaggi segnalati dalla piattaforma. (segue) (Nys)