Usa: Pence, "non ho il potere per decidere su validità voti"

- Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pece ha ribadito che non è nei suoi poteri respingere i voti del collegio elettorale, definendo il suo ruolo “in gran parte cerimoniale”. Pece ha parlato durante la riunione del Congresso per certificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni di novembre. “Il mio giuramento di sostenere e difendere la Costituzione mi impedisce di rivendicare l'autorità unilaterale per determinare quali voti elettorali debbano essere conteggiati e quali no”, ha detto Pence. Trump sta facendo pressione du Pence affinché blocchi la certificazione della vittoria di Biden. "Spero che Mike farà la cosa giusta. Lo spero. Perché se Mike farà la cosa giusta vinceremo le elezioni", ha detto Trump parlando ai suoi sostenitori, accorsi oggi a Washington a migliaia per protestare contro la certificazione della vittoria di Biden da parte del Congresso. Secondo fonti citate dalla stampa Usa già ieri il vicepresidente avrebbe informato Trump di non avere l'autorità per bloccare la certificazione del presidente eletto.(Nys)