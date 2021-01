Usa: diversi funzionari della Casa Bianca lasciano dopo il caos al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi funzionari della Casa Bianca hanno rassegnato le dimissioni ieri, 6 gennaio, dopo l'irruzione di numerosi manifestanti pro-Trump nella sede del Congresso federale usa a Capitol Hill, e le proteste contro la certificazione della vittoria del Democratico Joe Biden a Washington. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui il primo funzionario a rimettere il proprio incarico è stata la responsabile dello staff della first lady Melania Trump ed ex portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham. La vice portavoce della Casa Bianca, Sarah Matthews, ha rassegnato le dimissioni poco più tardi, così come il segretario per le Politiche sociali della Casa Bianca, Rickie Niceta. "Sono stata onorata di servire nell'amministrazione Trump, e orgogliosa delle politiche che abbiamo emanato. Come persona che ha lavorato tra le mura del Congresso, però, mi sento turbata da quanto ho visto oggi", recita la nota con cui Matthews ha annunciato le proprie dimissioni. "Rinuncio al mio incarico con effetto immediato. Il nostro Paese necessita di un trasferimento pacifico dei poteri". Secondo il quotidiano "The Hill", altri funzionari starebbero valutando le dimissioni, a cominciare dal consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump, Robert O'Brien, e dal vice consigliere Matthew Pottinger. Infine, a valutare le dimissioni sarebbe anche la segretaria dei Trasporti Elaine Chao, moglie del leader della maggioranza repubblicana al Senato, Mitch McConnell. (Nys)