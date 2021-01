Romania-Moldova: primo lotto di aiuti promessi da Iohannis contro il Covid arrivato a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte degli aiuti promessi dal presidente romeno Klaus Iohannis durante la sua recente visita a Chisinau, che rappresentano una tonnellata di medicinali e attrezzature per un valore di oltre 130 mila euro, sono arrivati oggi in Moldova. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". "Questa assistenza è il risultato degli impegni che la Romania ha assunto nei confronti dei cittadini della Moldova", ha detto l'ambasciatore romeno a Chisinau, Daniel Ionita, presente all'evento di ricezione degli aiuti. Il primo lotto di assistenza contiene medicinali, attrezzature e materiali per la protezione del personale medico, nonché per la prevenzione e il controllo del Covid-19. (segue) (Rob)