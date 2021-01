Usa: assalto al Congresso, Pence chiede cessazione violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza e la distruzione che stanno avendo luogo al Congresso degli Stati Uniti devono cessare immediatamente. Lo scrive su Twitter il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, in riferimento all'assalto al Campidoglio messo in atto in queste ore da un gruppo di sostenitori del presidente Donald Trump. "Chiunque sia coinvolto deve rispettare gli agenti delle forze dell'ordine e lasciare immediatamente l'edificio", aggiunge Pence. "Protestare pacificamente è un diritto di ogni americano, ma questo attacco al Campidoglio non sarà tollerato e le persone coinvolte saranno perseguite nella misura massima consentita dalla legge" conclude il numero due di Trump. (Nys)