Assalto al Congresso Usa: scontri e agenti feriti, Trump invia la Guardia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di inviare la Guardia nazionale a Washington per affiancare gli altri servizi di sicurezza federali. Lo ha annunciato su Twitter la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ribadendo l'appello del presidente Trump contro la violenza. Sono migliaia i sostenitori che stanno manifestando contro i risultati delle elezioni del 3 novembre scorso, che hanno portato alla vittoria di Joe Biden, nel giorno in cui il Congresso si riunisce per certificare il voto del Collegio elettorale e quindi la vittoria del candidato democratico. Una persona sarebbe in condizioni critiche dopo essere stata ferita al petto da colpi d'arma da fuoco esplosi durante l'assalto al Campidoglio. Diversi agenti delle forze di sicurezza statunitensi sono stati feriti e almeno uno è stato trasportato in ospedale.Intanto, secondo quanto riferisce la "Cnn" i rivoltosi sono stati allontanati dal Senato. Le forze dell’ordine hanno respinto con successo i dimostranti fuori dall’aula del verso la Rotonda. Non è chiaro, precisa l’emittente statunitense, quale sia al momento la situazione alla Camera. In concomitanza con l'assalto a Washington, un altro gruppo di sostenitori dell'inquilino della Casa Bianca ha circondato il palazzo del Congresso della Georgia. Secondo quanto riferiscono i media Usa, il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensberger, è stato evacuato assieme al suo staff. Raffensberger è stato al centro del dibattito politico degli ultimi giorni, dopo che il quotidiano “Washington Post” ha pubblicato l’audio di una telefonata in cui Trump gli chiedeva di “trovare” i voti necessari a ribaltare il risultato delle presidenziali.La sindaca di Washington D.C., Muriel Bowser, dopo l'assalto ha ordinato un coprifuoco a partire dalle sei del pomeriggio ora locale, mezzanotte in Italia. “Ho ordinato un coprifuoco nell’intero territorio del Distretto di Columbia a partire dalle 6 pm di oggi fino alle 6 am di domani, 7 gennaio”, si legge nella dichiarazione. Durante le ore del coprifuoco, nessuna persona che non sia esplicitamente autorizzata dalla sindaca potrà percorrere gli spazi pubblici del distretto.Nelle scorse ore manifestanti pro-Trump hanno violato anche il cordone di sicurezza attorno al Campidoglio, dove era in corso la sessione del Congresso a camere congiunte. Il vice presidente Mike Pence, che si era rifiutato di opporsi alla certificazione, è stato scortato fuori dal Campidoglio attraverso tunnel sotterranei. Trump, tirando in ballo proprio il vicepresidente Pence aveva detto: "Spero che Mike farà la cosa giusta. Lo spero. Perché se Mike farà la cosa giusta vinceremo le elezioni". Secondo fonti citate dalla "Cnn", Trump avrebbe detto a Pence che sarebbe politicamente "pericoloso" per lui rifiutarsi di bloccare la certificazione di Biden. Il vicepresidente Usa ha ribadito, però, che non è nei suoi poteri respingere i voti del collegio elettorale, definendo il suo ruolo “in gran parte cerimoniale”. (Nys)