Usa: Biden, Trump vada in tv e difenda la Costituzione (2)

- "Come tanti altri americani sono scioccato e intristito. Non pensavo potessimo arrivare a un momento così buio e duro. Gli statunitensi hanno passato tanti momenti tristi e riusciremo a superare anche questo. Rispetto della legge, semplice dignità, rispetto l’uno per l’altro, tolleranza: è questo che siamo e che siamo sempre stati. La reazione di oggi ci ricorda che la democrazia è fragile e la gente di buona volontà deve ergersi e proteggerla a qualunque costo davanti a chi la vuole distruggere per il perseguimento dei propri interessi personali", ha affermato ancora Biden. (Nys)