- “Nel passato chi ha cercato stupidamente di ottenere il potere cavalcando la tigre ha finito per esserne divorato”. Con questa citazione di John Fitzgerald Kennedy il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ha commentato su Twitter quanto l'assalto dei sostenitori del presidente in carica, Donald Trump, al Congresso. (Res)