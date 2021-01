Biden chiede la fine dell'assalto al Congresso. Trump: "Tornate a casa, serve pace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un messaggio video ai suoi sostenitori, un gruppo dei quali in queste ore ha preso d’assalto il Congresso degli Stati Uniti per interrompere la certificazione del voto delle presidenziali del 3 novembre scorso. “So come vi sentite, ma è il momento di tornare a casa”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca. “Abbiamo vinto un'elezione che ci è stata rubata. Tutti lo sanno, soprattutto l'altra parte, ma ora dovete andare a casa. Serve pace. Serve legge e ordine", ha concluso Trump.Anche il presidente eletto, Joe Biden, è intervenuto pubblicamente in video, invitando Trump a “andare in tv e difendere la Costituzione, pretendendo la fine dell'assedio". Biden è intervenuto in un discorso alla nazione mentre nella capitale federale è in corso un assalto al Congresso che ha portato alla sospensione della sessione per la certificazione del voto del Collegio elettorale. Scene di caos che, ha detto Biden, "non riflettono la realtà degli Stati Uniti, non rappresentano quello che siamo". "Non è dissenso, è disordine e caos. Deve finire adesso", ha aggiunto il presidente eletto, parlando anche di "insurrezione". Secondo Biden, i protagonisti sono "un piccolo numero di estremisti", "una massa scompigliata di persone che vuole ostacolare il processo democratico". (Nys)