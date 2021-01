Romania-Moldova: primo lotto di aiuti promessi da Iohannis contro il Covid arrivato a Chisinau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita a Chisinau del 29 dicembre scorso, il presidente Iohannis, ha annunciato un nuovo pacchetto di assistenza per la Moldova. Pertanto, Bucarest offrirà 200 mila dosi di vaccino anti-Covid, oltre a medicinali e attrezzature mediche. Allo stesso tempo, nel prossimo periodo, esperti romeni si recheranno a Chisinau per fornire assistenza nello sviluppo della strategia di vaccinazione. Allo stesso tempo, si è deciso di riprendere il finanziamento di progetti concreti basati su una sovvenzione di 100 milioni di euro, sostegno agli agricoltori sotto forma di 6.000 tonnellate di diesel e sostegno alla società civile e ai media per un importo di almeno 250 mila euro. (Rob)