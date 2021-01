Usa: i sostenitori di Trump fanno irruzione nel Campidoglio, Pence scortato fuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sostenitori del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno fatto irruzione all’interno del Campidoglio di Washington, dove era in corso oggi la sessione a camere congiunte per la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni dello scorso 3 novembre. La sessione del Congresso è stata sospesa e ai dipendenti è stato ordinato di chiudersi all’interno degli uffici. Secondo l’emittente “Msnbc”, il vice presidente Mike Pence, che nelle scorse ore si è rifiutato di opporsi alla certificazione del voto come chiesto a gran voce da Trump, è stato scortato fuori dal Campidoglio attraverso tunnel sotterranei.(Nys)