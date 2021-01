Usa: Trump cerca di placare i suoi sostenitori, “restate pacifici”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto appello ai suoi sostenitori, che hanno violato il cordone di sicurezza attorno al Campidoglio, perché restino “pacifici”. “Per favore, sostenete la polizia e le forze dell’ordine. Loro sono davvero dalla parte del nostro Paese. Restate pacifici”, ha scritto il capo della Casa Bianca su Twitter dopo che i manifestanti hanno costretto i membri del Congresso a barricarsi all’interno degli uffici. In un precedente messaggio, Trump ha attaccato duramente il suo vice Mike Pence, che si è rifiutato di opporsi alla certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni dello scorso 3 novembre e che in queste ore è stato scortato fuori dal Campidoglio attraverso tunnel sotterranei. “Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare quello che doveva per proteggere il nostro Paese e la nostra Costituzione, dando agli Stati un’opportunità per certificare i fatti in maniera corretta, non quelli fraudolenti e scorretti che è stato chiesto loro di ratificare. Gli Stati Uniti chiedono la verità”, ha scritto Trump.(Nys)