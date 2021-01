© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo rilevando troppi ritardi nella registrazione dei dati dei vaccini e chiediamo al Commissario Arcuri di utilizzare direttamente le anagrafi regionali vaccinali che alimentano i dati in tempo reale, per evitare incongruenze nella gestione dei dati". Lo dichiara l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. (Com)