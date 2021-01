Assalto al Congresso Usa. Biden chiama in causa Trump: "Difenda la Costituzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, "vada in televisione adesso e difenda la Costituzione, pretendendo la fine dell'assedio" in corso al Campidoglio di Washington. Lo chiede il presidente eletto Joe Biden, intervenuto in un discorso alla nazione mentre nella capitale federale è in corso un assalto al Congresso che ha portato alla sospensione della sessione per la certificazione del voto del Collegio elettorale. Scene di caos che, ha detto Biden, "non riflettono la realtà degli Stati Uniti, non rappresentano quello che siamo". "Non è dissenso, è disordine e caos. Deve finire adesso", ha aggiunto il presidente eletto, parlando anche di "insurrezione". Secondo Biden, i protagonisti sono "un piccolo numero di estremisti", "una massa scompigliata di persone che vuole ostacolare il processo democratico"."Come tanti altri americani sono scioccato e intristito. Non pensavo potessimo arrivare a un momento così buio e duro. Gli statunitensi hanno passato tanti momenti tristi e riusciremo a superare anche questo. Rispetto della legge, semplice dignità, rispetto l’uno per l’altro, tolleranza: è questo che siamo e che siamo sempre stati. La reazione di oggi ci ricorda che la democrazia è fragile e la gente di buona volontà deve ergersi e proteggerla a qualunque costo davanti a chi la vuole distruggere per il perseguimento dei propri interessi personali", ha affermato ancora Biden. (Nys)