Usa: sindaca di Washington impone coprifuoco dopo assalto al Campidoglio

- La sindaca di Washington D.C., Muriel Bowser, ha ordinato un coprifuoco a partire dalle sei del pomeriggio ora locale, mezzanotte in Italia, dopo l’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori del presidente statunitense Donald Trump. “Ho ordinato un coprifuoco nell’intero territorio del Distretto di Columbia a partire dalle 6 pm di oggi fino alle 6 am di domani, 7 gennaio”, si legge nella dichiarazione. Durante le ore del coprifuoco, nessuna persona che non sia esplicitamente autorizzata dalla sindaca potrà percorrere gli spazi pubblici del distretto. Nelle scorse ore manifestanti pro-Trump hanno violato il cordone di sicurezza attorno al Campidoglio, dove era in corso la sessione del Congresso a camere congiunte per la certificazione dell’elezione del futuro presidente Joe Biden. Il vice presidente Mike Pence, che si era rifiutato di opporsi alla certificazione, è stato scortato fuori dal Campidoglio attraverso tunnel sotterranei.(Nys)