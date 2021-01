Usa: leader Dem invitano Trump a chiedere ai suoi sostenitori di lasciare il Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato congiunto, i leader del Partito democratico alla Camera e al Senato degli Stati Uniti, rispettivamente Nancy Pelosi e Chuck Schumer, invitano il presidente Donald Trump a chiedere ai suoi sostenitori di lasciare "immediatamente" il Campidoglio e l'area circostante. L'appello giunge dopo che i manifestanti hanno fatto irruzione all'interno del Congresso mentre era in corso la sessione a camere congiunte per la certificazione dell'elezione di Joe Biden come prossimo presidente Usa. (Nys)