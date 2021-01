Usa: Ossoff vince ballottaggio in Georgia, i Dem conquistano maggioranza in Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico avrà la maggioranza nel futuro Senato degli Stati Uniti: anche Jon Ossoff, dopo Raphael Warnock, ha vinto il ballottaggio in Georgia. Lo riferisce il "New York Times". Il 33enne ex documentarista si è imposto sul senatore Kevin Perdue raccogliendo il 50,28 per cento dei voti contro il 49,72. In mattinata era già stata annunciata la vittoria dell'altro esponente democratico in corsa, il reverendo Warnock, che ha raccolto il 50,7 per cento dei voti sconfiggendo la senatrice Kelly Loeffler. (Nys)