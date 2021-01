Danimarca: Clerc (Maersk), domanda di container resta alta in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi blocchi agli spostamenti e le restrizioni imposte in Europa non hanno intaccato la domanda di spedizioni. Lo ha reso noto oggi il direttore commerciale della compagnia danese Maersk, Vincent Clerc, nel corso di una conferenza stampa. L'attuali livello delle tariffe di trasporto container "storicamente elevate" dovrebbero continuare per almeno alcune settimane. "Semplicemente non ci sono abbastanza container nel mondo per far fronte alla domanda attuale", ha detto Clerc. "Non vediamo davvero un grande cambiamento nella domanda, anche con nuovi blocchi in Europa. L'attuale forte domanda di container continuerà almeno per alcune settimane”, ha aggiunto il rappresentare di Maersk. (Sts)