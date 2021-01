Covid: in Abruzzo alle 18.30 vaccinate altre 1.526 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.526 le vaccinazioni anti Covid 19 eseguite in Abruzzo nella giornata di oggi, fino alle ore 18.30, nei punti di somministrazione individuati dalle Asl. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila sono state inoculate 335 dosi (155 nel presidio ospedaliero dell'Aquila, 114 ad Avezzano e 66 a Sulmona), nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 307 (123 a Chieti, 118 a Vasto e 66 a Lanciano), nella Asl di Pescara 358 e nella Asl di Teramo 526 (138 a Teramo, 178 a Sant'Omero, 120 a Giulianova e 90 nelle strutture per anziani). Le vaccinazioni hanno riguardato 575 maschi e 951 femmine. (Com)