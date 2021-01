Frosinone: Comune, trasferiti uffici segreteria Generale a causa di infiltrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle intense precipitazioni atmosferiche degli ultimi giorni, "tenuto conto delle infiltrazioni di acqua registratesi dalla zona delle Terrazze fino ai sottostanti uffici comunali che ospitano la Segreteria Generale, l'Ufficio Patrimonio ha disposto il trasferimento temporaneo e cautelativo degli stessi nell'altro palazzo antistante, situato in piazza VI dicembre". Lo si legge in una nota del Comune di Frosinone. "Dopo le necessarie verifiche tecniche e sugli eventuali interventi di carattere straordinario, sarà valutata l'opportunità economica della effettuazione degli stessi, oppure del definitivo trasferimento presso il nuovo palazzo comunale dell'ex Banca d'Italia, a piazzale Vittorio Veneto, al termine dei lavori interni di riadattamento attualmente in corso". (Com)